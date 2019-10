Ko jesen svojega življenja dočakaš le z mačjo hrano v hladilniku

Veliko zgodb o revščini ostaja skritih med štirimi stenami. A vsake toliko se kdo oglasi, ker sam enostavno ne zmore več. Gre za pretresljive zgodbe, pravi mariborski humanitarec Boris Krabonja iz društva Upornik. Mnogi so prisiljeni sprejeti težke odločitve: hrana in mraz ali kurjava in prazen želodec. Najbolj šokanten pa je primer starejše gospe, ki je bila prisiljena se prehranjevati z mačjo hrano.