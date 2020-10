Kako deluje aplikacija za sledenje okužbam?

Od sprejetja prvih ukrepov je minilo že 10 dni in očitno je, da pri spoštovanju nismo bili dosledni. Korona aplikacija, ki je nastala konec avgusta, pa lahko močno pripomore k uspešnemu nadzorovanju okužb. Do zdaj si jo je naložilo slabih 132 tisoč ljudi, vendar je vprašanje, koliko ljudi jo dejansko uporablja. Izdanih kod, ki bi jih naj okuženi vpisovali v aplikacijo, je bilo veliko, pol manj pa je bilo takih, ki so kodo dejansko vpisali.

