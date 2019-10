Pogosto smo le klik stran do vsebin, ki zasvojujejo in uničujejo. Ena takšnih je pornografija in s tem povezano masturbiranje med mladimi. Ali vaš mladostnik ali partner masturbirata preveč? Kaj sploh je preveč in kam takšno zadovoljevanje vodi? V porušene partnerske odnose, pa tudi v težave v poklicnem življenju in ohranjanju smisla svojemu življenju, pravijo strokovnjaki.