'Ko se bo ročno postavljal, bo ostal cel. Banda ruška!'

Takšno sporočilo je ob napol prežaganem mlajskem drevesu pustil nekdo, ki mu je šlo v nos, da so organizatorji kresovanja mlaj postavili s strojem in ne ročno. Soorganizator kresovanja, Martin Lesjak, pojasnjuje, da enostavno nimajo dovolj ljudi za ročno postavljanje, zato so si pomagali s stroji. A tudi vandali jih ne bodo ustavili, imajo novega, svežega, ki ga bodo dobro varovali.