Ko se jih je naveličal, je kraljeve pitone izpustil kar v naravo

Prebivalci Bistrice ob Dravi na Avstrijskem Koroškem si ne upajo več brezskrbno v naravo, kjer so v zgolj 10 dneh našli pet kraljevih pitonov. Policija intenzivno išče lastnika pitonov, ki so mu očitno postali v breme in jih je izpustil kar v naravo. Čaka ga do 75.000 evrov kazni. Pitone so sprejeli v celovškem terariju, kjer ljudje lahko oddajo nezaželeno eksotično žival.