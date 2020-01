Celjski policisti pri ropu ujeli svojega nekdanjega kolega

Kdo bi najbolje vedel, kako izvesti rop, da te policija ne dobi, kot policist. Celjski policisti so v torek na lovu za roparjema res ujeli enega svojih nekdanjih kolegov. 41-letni nekdanji policijski uslužbenec je z 29-letnim pajdašem od lanskega marca zagrešil vsaj štiri rope bencinskih servisov in pošt. V ropih naj bi odnesla od pet do dobrih šest tisoč evrov, zadnji pa se jima je ponesrečil.