Ko se sfiži fotošop: avstralski premier z dvema levima čevljema

Kar naj bi bil popoln družinski portret avstralskega premierja Scotta Morrisona , se je sprevrglo v groteskno fotografijo. Pošvedrani športni copati so očitno nekoga zmotili in se je odločil, da jih v programu Photoshop zamenja s čistimi, belimi supergami. Toda trik mu ni najbolje uspel.

Obdelana fotografija, ki so jo objavili na premierjevi spletni strani, se je razširila po spletu po tem, ko je nanjo opozoril eden od uporabnikov Twitterja. Zapisal je, da so premierju na fotografiji dali "dva lepa bela čevlja".

To je sprožilo številne posmehljive in kritične odzive. "Čevlji so resnični, na fotografijo so dodali trenutnega premierja," je zapisal neki uporabnik Twitterja. Drugi so si dali duška s "fotošopiranjem" premierjevih fotografij. Kot denimo ta uporabnik na Twitterju, ki je portret premierja z odrezanimi nogami dodal fotografiji z železniške postaje: "Premierjev kabinet je objavil jutranjo fotografijo Scotta Morrisona, ki čaka na vlak za službo," je zapisal ob fotografiji.