Tudi v Sloveniji se vsako leto zgodi incident, ki preseže zmogljivosti lokalnega zdravstvenega sistema. Pristop in način reševanja se v takih okoliščinah povsem spremenita, saj je treba s pravilno razporeditvijo virov narediti čim več za čim večje število ljudi. Zato so v Novem mestu pripravili vajo množične nesreče, kjer so sodelovali vsi, ki so ob takšnih dogodkih prisotni.