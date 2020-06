Ko se zgodijo večkratni umori, tragedija zareže še globlje

Vsako na silo odvzeto življenje je velika tragedija, ki tudi pri bližnjih umorjenih pusti globoke brazgotine. Drago Božičnik je imel komaj 18 let, ko je v Jareninskem Dolu s sekiro in nožem umoril 5 ljudi. Leta 1981 je Silvo Morgan v vasi Grintovec s kladivom umoril svojo mamo, zatem pa s sekiro še očeta in tri sosede. Aprila 1995 pa je 22-letni Danijel Cergol iz Klanca pri Kozini z avtomatsko puško ustrelil brata in starše.