'Ko sem povedal predsedniku Trumpu, da grem v Slovenijo, je bil vesel, prva dama pa je bila še srečnejša'

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je še edini preostali na položaju celotne ekipe ameriškega predsednika Donalda Trumpa za nacionalno varnost od začetka njenega mandata. Rodil se je in odraščal v Orangeu v Kaliforniji, njegovi prijatelji pa se ga spominjajo kot bistrega in poštenega otroka, ki ni maral zmerjanja. Pompeov obisk v Sloveniji je trajal le šest ur, zato je bil strogo načrtovan in nič ni bilo prepuščeno naključju. Seveda je bilo poskrbljeno tudi za dodatno varnost.