Ko skupaj zaigrata Federer in Nadal

Najboljši tenisači na svetu so se pomerili na ekipnem turnirju v Ženevi - na Laver pokalu sta se pomerili ekipa Evropa in ekipa Svet. Že tretjič so bili uspešni Evropejci, ki so imeli v svojih vrstah Rogerja Federerja in Rafaela Nadala. In prav sodelovanje večnih rivalov v istem moštvu je pritegnilo največ pozornosti. Švicar in Španec nista razočarala.