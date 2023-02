Spolna zloraba v družini: 12-letnico zlorabljal oče

Na Štajerskem odmeva razkritje hude spolne zlorabe v družini. 12-letno deklico naj bi eno leto zlorabljal njen oče. Razkrinkala ga je njegova žena, deklica pa je, potem ko se je vendarle zaupala mami, očetove glasove posnela. Mama je po poročanju Večera to kot enega od dokazov predložila policistom, ki so 48-letniku prejšnji teden odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Ljubljanski policisti pa so vendarle ovadili trenerja v enem od konjeniških klubov, ki naj bi pred leti spolno zlorabil več deklet.