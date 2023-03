Ko umetna inteligenca napiše novinarski prispevek

Kot pravi Kodelja, razvoj umetne inteligence poteka že 30 let, ampak je zdaj prišel trenutek, da jo je neko podjetje predstavilo običajnemu človeku, ki umetno inteligenco lahko preizkusi. "Ta splošni model, ki ga lahko vsak preizkusi brezplačno, ima podatke do konca leta 2021. Vse, kar se je zgodilo po tem, preprosto ne ve in tudi sam pove, da ne ve ," doda sogovornik.

V novo spletno orodje podjetja OpenAI sem vpisala ukaz, naj mi napiše krajši članek o prednostih in slabostih razvoja umetne inteligence in pred mano je bilo besedilo, ki ga je v nekaj sekundah ustvarila umetna inteligenca.

Ali lahko moje delo v celoti prevzame umetni um? Začnimo s scenarijem prispevka o umetni inteligenci, ki mi ga bo pomagal spisati Chat GPT. " V osnovi gre za program, ki se uči sam, se pravi mu dajemo lastne podatke, na katerih naj bi se on učil in pridobival neko znanje ," pojasni Marjan Kodelja , novinar portala Tehnozvezdje.

Idejo sem tako dobila, nato pa sem besedilo, ki ga je ustvaril računalnik, zvočno posnela. "Take stvari običajno človeka prestrašijo, predvsem, ker je vezano na vsakdanje življenje. Nikogar ni recimo prestrašil program, ki je pred 30 leti premagal šahovskega prvaka, ker je šahistov malo," je prepričan Kodelja. Medtem ko Berce meni, da umetna inteligenca predstavlja določeno problematiko v družbi, še posebej na področju poslovanja. Dodaja, da lahko podjetje opravi določene stvari, za katere so pred tem potrebovali zaposlenega, in da tako umetna inteligenca odstranjuje potrebo po določenem kadru.

Z njim bi lahko ustvarjali lažne novice in tudi spletno nadlegovali. O nevarnostih njegove uporabe sploh za pisanje esejev in besedil pa lahko vse glasneje slišimo tudi iz šolskega okolja. "To je orodje in uporabljati ga moramo kot orodje, ne kot zamenjavo za človeka. Dejstvo je, da zaradi tega se te stvari ne smejo več uporabljati v šoli, ker se mora človek še vedno naučiti nekih osnov, da lahko potem druge stvari uporablja kot orodje," komentira Kodelja.

Čeprav za Chat GPT še marsikdo ni slišal, ga šole po svetu, kot denimo ena od srednjih industrijskih šol v Pragi, v izobraževalni sistem že aktivno vključujejo. "Pomembno je, da ga pravilno uporabljamo, ker ga seveda ni možno prepovedati. Treba je prilagoditi pravila, da bomo nanje lahko računali, kot denimo takrat, ko so učitelji davno nazaj poskušali prepovedati kalkulatorje, pa so danes v šolah ti nekaj običajnega," je odločitev pojasnil Miroslav Hřebecký, programski direktor srednje industrijske šole Smíchov. Z vključevanjem pa se strinja tudi Berce, ki pravi, da se mu zdi pomembno, da to tehnologijo uporabljajo študenti in dijaki, saj je to tehnologija, proti kateri bodo tekmovali, ko bodo prišli na trg dela. Dodaja, da bo uporaba umetne inteligence pripomogla k prednosti na razgovoru.