Ko v zapor dobiš posebno darilo: telefon v originalno zaprti ribji konzervi

A dejstvo je, in pred tem si ne gre zatiskati oči, da določen del obsojencev zapora ne jemlje kot zadnje opozorilo, da mora v svojem življenju in delovanju nekaj spremeniti, da tako ne gre več naprej. Nekateri se ujezijo, najprej na Policijo, ki jih je ujela, nato tožilca, ki jih je spravil na sodišče, nazadnje pa sodnika, ki jih je spravil za zapahe. In tudi v zaporu skušajo prelisičiti pravosodne policiste, ki nimajo samo naloge varovati zaprtih, da ne bi prihajalo do medosebnih obračunov, skrbeti, da spoštujejo hišni red in opravljajo vse obveznosti, temveč morajo biti ves čas na preži za prepovedanimi dejavnostmi, ki jih izvajajo tudi za rešetkami.

V muzejski zbirki zapora tako hranijo številne zasežene predmete, ki so jih zasegli obsojencem v dolgih letih bivanja za zapahi. Tako boste danes v prispevku v oddaji Svet na Kanalu A videli, kam vse je možno skriti mobilni telefon, ki je v zaporih seveda prepovedan. Težko je verjeti, a našli so ga celo v originalno zapakirani ribji konzervi, ki pa nikoli ni prišla do naslovnika, saj so jo pravosodni policisti pravočasno odkrili.

"Zaprti imajo veliko časa in so zelo iznajdljivi. Zaplenili smo jim tudi precej pripomočkov za beg, celo natančno narisane načrte, kjer je lepo označeno, česa se morajo paziti ob pobegu, kje je kakšen pravosodni policist na straži," nam je povedal Leon Lobe, ki je v zaporu delal kot pravosodni policist, nato kot pedagog, zdaj pa je skrbnik dragocene muzejske zbirke, ki je očem navadnih smrtnikov skrita.

Razkril nam je, kako so v preteklosti v zaporu celo izdelovali lasten alkohol, danes, ko so v ospredju odvisniki od mamil, pa je preprečevanje tihotapljenja mamil v zapor bistveno težje, saj je steklenico z alkoholom veliko težje skriti kot pa majhen zavojček z mamili ali tabletami. Približno tretjina vseh obsojencev ima težavo z odvisnostmi, večinoma gre za odvisnost od mamil. Precej je tudi prekupčevanja znotraj zaporov.