Koalicija KUL in Robert Golob se strinjajo, da si prizadevajo za isti cilj

Je Robert Golob po prvem pogovoru s KUL koalicijo tako predsednikom strank kot volivcem dal vedeti, da sta on in Gibanje svoboda pravzaprav alternativa temu, kar smo zdaj gledali v opoziciji? Predsedniki strank koalicije KUL in Robert Golob so se sicer strinjali, da si prizadevajo za isti cilj, to je zmaga na volitvah. In če vse javnomnenjske raziskave kažejo, da je v tem trenutku Golobova stranka pred vsemi strankami na levici, tam opozarjajo, da Golob programa sploh še nima in tako tudi kakšni konkretni pogovori z njim niso mogoči.