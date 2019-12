Koalicija ni pristala na Erjavčevo izsiljevanje

Po letu dni brez povzročanja večjih težav v vladi Karel Erjavec zdaj znova izsiljuje in grozi, da nečesa ne bo podprl. Zapletlo se je seveda zaradi pokojnin in tudi zaradi bližajočega se kongresa, na katerem lahko Erjavec izgubi Desusov predsedniški stolček. A koalicija na njegovo izsiljevanje ni pristala, proračunski dokumenti pa so kljub vsemu dobili dokončno podporo poslank in poslancev.