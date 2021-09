Koalicija želi s predlogom novele odpraviti nekatere anomalije, nelogičnosti in krivice

Koalicijski poslanci so sredi julija v parlamentarno proceduro vložili predlog pokojninske novele. Vodji poslanskih skupin NSi in SMC sta pojasnila, da želijo z novelo odpraviti nekatere anomalije, nelogičnosti in krivice. Brez skrbi, ne zvišuje se ne starost ne delovna doba, potrebna za upokojitev. Obravnava prostovoljne prispevke v obveznem zavarovanju in predvsem tiste s kmečkimi pokojninami. In kaj na to pravijo v sindikatu upokojencev?