Koalicija Tanji Fajon simbolično izkazala podporo pri interpelaciji

Kršenje zakonov in blatenje ugleda Slovenije v svetu ali izraba interpelacije na podlagi očitkov, ki ne držijo? Po slabih 9 urah v parlamentu še vedno poteka razprava glede dela zunanje ministrice Tanje Fajon po le petih mesecih, odkar je zasedla ta položaj. SDS jo je, spomnimo, interpeliral zaradi poslane depeše na veleposlaništva, v kateri je bil zapisan naslov za zbiranje podpisov v podporo Nataši Pirc Musar. A kar je poslance največje opozicijske stranke še bolj razburilo, vsaj tako se zdi, je bil odpoklic ameriškega veleposlanika Toneta Kajzerja po tem, ko je fotografijo depeše posredoval Janezu Janši. Skupaj 13 ur bo po predvideni časovnici Tanja Fajon zdaj morala odgovarjati na te očitke. V četrtek smo v Državnem zboru lahko videli celotno vladno zasedbo, torej ministre oziroma predstavnike ministrstev na čelu s predsednikom vlade Robertom Golobom, ki so Tanji Fajon tako simbolično izrazili podporo. Prizor, ki ga v prejšnjem mandatu ni bilo moč videti. Oglasil se je tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je fotografijo depeše objavil na Twitterju in zaradi katerega je bil ameriški veleposlanik ob svoj položaj.