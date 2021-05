Koalicija Zorčiča soočila s 47 podpisi, bo odstopil sam?

Tri vodje poslanskih skupin koalicije Danijel Krivec, Gregor Perič in Jožef Horvat so popoldan vendarle soočili Igorja Zorčiča s 47 podpisi, ki so jih zbrali kot spodbudo, naj odstopi s funkcije predsednika Državnega zbora. Poleg koalicijskih poslancev so med podpisniki tudi poslanci strank Desus, SNS in manjšinska poslanca. "Zorčičevo odločitev pričakujemo do začetka naslednjega tedna," je pojasnil vodja poslancev SDS Danijel Krivec, sicer naj bi ponovno vložili predlog za njegovo razrešitev. Politično dogajanje v je studiu komentiral Igor Zorčič.

