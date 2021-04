Neuradno naj bi koalicija k odstopu pozivala poslanca Židana

Če bi Židan zapustil parlament in predčasno končal svoj poslanski mandat, bi njegovo poslansko mesto pripadlo stranki SMC, in sicer Heleni Kujundžić Lukaček , ki naj bi bila naklonjena Počivalšku. S tem bi vlada 'ubila dve muhi na en mah'. Ob zunanji podpori DeSUS in SNS bi dobili potreben 46. glas, Počivalšek pa bi obdržal ministrski stolček.

Medtem naj bi stekli pogovori tudi na drugi strani, in sicer med poslansko skupino nepovezanih poslancev in nekaterimi strankami nekdanje koalicije KUL. Neuradno gre za stranki LMŠ in SAB. Ti sicer zatrjujejo, da do konkretnih pogovorov še ni prišlo, a da so za te odprti.

Tudi Zorčič za zdaj povezovanja ne komentira, saj da je še prezgodaj, naj bi pa nepovezani poslanci računali tudi na člane stranke DeSUS in SMC. V slednji naj bi šlo predvsem za nezadovoljne lokalne odbore, pa tudi za člane, s katerimi si delijo podobna mnenja.

Cilj naj bi bil predvsem povezati razklani politični prostor in ustvariti močno sredino oziroma levo sredino.

Za kakšno obliko povezovanja točno gre, še ni jasno, a ustanovitve nove stranke za zdaj ni pričakovati, saj so v poslanski skupini nepovezanih poslancev večkrat izrazili, da temu niso naklonjeni.