Na Brdu pri Kranju se je odvil drugi koalicijski vrh, kjer so skupaj sedli predsednik vlade Robert Golob, poslanci in ministri in razpravljali o aktualnih političnih zadevah ter pregledali dosedanje delo. Pregledali so, kako daleč so pri izpolnjevanju zavez iz koalicijske pogodbe, predstavili dogovore za zajezitev energetske draginje na ravni Evropske unije, koalicija pa je pregledala tudi načrtovane zakone in ukrepe ter potek referendumske kampanje.