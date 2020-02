'Koalicijska pogodba je sprejemljiva, ni pa optimalna za člane NSi'

Čeprav je bilo bolj kot ne jasno, da so se stranke dogovorile za desno sredinsko koalicijo, je bilo napeto, vse dokler ni Zdravko Počivalšek sporočil, da organi stranke SMC soglašajo z vstopom v vlado Janeza Janše. Nato pa so sledili tudi odzivi ostalih koalicijskih partnerjev. Tudi ti so imeli bolj kisle nasmeške. Od 88 članov sveta NSi se je za vstop v Janševo koalicijo izreklo le 56 članov.