Koalicijski partnerji zbrani na prvem pokoronskem vrhu

Koalicija se je na Brdu pri Kranju zbrala na prvem pokoronskem vrhu, ker naj bi bil ob koncu epidemije čas za izpolnjevanje zavez koalicijske pogodbe. Koalicijski parterji med drugim razpravljajo o zakonu o dolgotrajni oskrbi in ustanovitvi urada za demografijo, zagotovo pa se ne bodo mogli izogniti niti prihajajočim interpelacijam zoper gospodarskega in notranjega ministra in razpravi o prerazporeditvi ministrskih resorjev.