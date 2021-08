Koga je Meghan Markle povabila na praznovanje 40. rojstnega dne?

Meghan Markle praznuje 40. rojstni dan. In prav nihče zares ne ve, koga vse je povabila na svojo rojstnodnevno zabavo. Britanski tabloidi sicer pišejo, da sta z možem, princem Harryjem, pripravila razkošno zabavo za estradno smetano v svoji kalifornijski vili, ki so jo nekateri za to priložnost razglasili celo za "dvorec". Poleg praznovanja je vse zanimalo tudi to, kako se bo kraljeva družina odzvala na Meghanin rojstni dan. Kako bo torej Meghan praznovala? Je morda kraljeva družina njeno okroglo obletnico izkoristila za nov korak proti spravi z odcepljenim parom?