Koga si je Aleksander Pozvek izbral za navdih pri diss skladbi?

Kdor poje, zlo ne misli. Kdor repa, je brez dlake na jeziku. Po razburkanih tednih na hip hop sceni zaradi besednega obračuna med Zlatkom in Chlletom Salletom se je tudi Aleksander Pozvek odločil, da ustvari tako imenovano diss skladbo. Gre za zvrst, katere glavni namen je besedno obračunati z določeno osebo in skupino, pogosto kot posledica obstoječega spora med dvema. Naš novinar ni za zdaj še z nikomer v sporu in upamo, da tudi po objavi prispevka tako ostane. Koga bo vzel na piko in kako mu lahko pri tem pomagate tudi vi?