Kolesarski as Tadej Pogačar znova dokazal, da je nepremagljiv

Ali je kdo, ki ni bil ves solzen, ko je Tadej Pogačar spet spisal zgodovino? Da je nepremagljiv, je Pogačar ponovno dokazal po tem, ko je v Zürichu postal svetovni prvak na cestni dirki in s tem tudi prvi Slovenec, ki je na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu stopil na najvišjo stopničko. V cilju je najprej stekel v objem svoje zaročenke in prav tako izvrstne kolesarke Urške Žigart, pričakali pa so ga tudi njegovi moštveni kolegi iz reprezentance. Ponosa ne manjka niti v domači Komendi, čustva pa se dan kasneje že zdaleč niso polegla tudi pri Pogačarjevih najbližjih. Koliko neprebranih sporočil se skriva na telefonu in katera je tista jed, ki našemu kolesarskemu asu najbolj diši po domači kuhinji?