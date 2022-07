Kolesarski dvoboj: Pozvek proti Muhi

Še dve etapi nas čakata do zaključka letošnje dirke po Franciji. In v teh dneh spremljanja naših asov smo vsi po malem postali kolesarski strokovnjaki. Besede "pa daj, napadi, no," pa del besednjaka. Naš novinar Aleksander Pozvek se je pridružil Pogi teamu, da na svoji koži oziroma nogah občuti delček trpljenja in vidi hitrosti, ki so jih zmožni iz sebe iztisniti profesionalni kolesarji. V naslednjih minutah nas čaka tekma Aleksandra Pozveka proti enemu najboljših naših mladincev – Luki Muhi.