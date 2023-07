Slovenci zaradi Rogliča, Pogačarja, Mohoriča, Mezgeca in Tratnika zadnja leta res živimo s kolesarstvom. Nasploh, glede na stanje na cestah, lahko rečemo, da smo res postali narod kolesarjev. Rumen dres tam, bel tu. In celo delimo se na tiste, ki so za Roglo, in tiste, ki so za Pogija. Na Kanalu A in Pop TV-ju pa se delimo na tiste, ki smo v rdečem studiu, in tiste, ki so v modrem.