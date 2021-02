Koliko časa bo sistem tako množičnega testiranja še vzdržen?

Pogoj za odprtje vrtcev, šol in trgovin so negativni hitri testi. Zato po vsej državi že od zgodnjih jutranjih ur poteka jemanje brisov vsem, ki so se želeli vrniti na delovna mesta. Ponekod je testiranje potekalo že v ponedeljek. Tudi v Ajdovščini, kjer so se vsi pozitivni hitri testi na kasnejšem PCR-testiranju izkazali za lažno pozitivne. Na torkov dan se je hitro testiralo več 10.000 zaposlenih v šolstvu, trgovini in drugih storitvenih dejavnostih, kar, opozarjajo zdravstveni delavci, še dodatno obremenjuje njihov že tako naporen delovnik. Vsi se sprašujejo, koliko časa bomo tak tempo še zdržali?

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:34 audio-control-play-line Iz SVETA: Koliko lahko testom sploh zaupamo? 03:23 audio-control-play-line Iz SVETA: Množično testiranje icon-chevron-left icon-chevron-right