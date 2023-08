Če državo iz Evropske unije čakajo milijarde, kako pa bo z ljudmi? Koliko si lahko obetajo za hišo, ki jo je odnesel plaz, za poplavljen dom, za uničen avto? Vse je odvisno od tega, kakšno zavarovanje so imeli sklenjeno in ali so ob tem prebrali tudi drobni tisk. Dejstvo je, da bodo nekateri, ki so svoje nepremičnine zavarovali, za svoje hiše dobili manj kot deset odstotkov skupno nastale škode.