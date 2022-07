Koliko denarja potrebujemo za gradnjo lastne hiše ali nakup stanovanja?

Dvig cen energentov in prekinitev dobavnih poti dvigujeta tudi cene surovin in materialov. Posledično je gradnja hiš zato veliko dražja, prav tako v nebo rastejo cene vseh nepremičnin. Če je bila v 90. letih izgradnja hiše nekaj normalnega, je danes to s povprečno plačo, brez kredita ali celo z njim skorajda nemogoče. Če pogledamo ceno stanovanja v Ljubljani, ki je danes na kvadratni meter torej malo manj kot 3.400 evrov, bi bilo v 90. letih to okrog 400 do 500 evrov na kvadratni meter. Koliko bi torej potrebovali na bančnem računu, da bi lahko danes začeli graditi hišo, in za koliko se je le v enem letu povišala cena stanovanja v Ljubljani?

"Če bi nam nekdo rekel dve leti nazaj, da bomo v vrsti stali in da bomo natočili bencin po skoraj dva evra, ker se bo še podražil, bi mislili, da je nor. In tako je zdaj tudi pri nepremičninah," pravi Daniel Angel Sauli iz nepremičninske družbe Keller Williams Slovenija. Trenutno Slovenci za povprečno stanovanje v Ljubljani stojijo kar v dolgih vrstah. Povpraševanje je zaradi nizke ponudbe na trgu nepremičnin veliko, cene pa zato eksponentno rastejo. "Tri odstotke je tisto, kar je pričakovano za rast cen nepremičnin, zdaj pa je smo prišli na 14 odstotkov v enem letu," doda Sauli. Samo v zadnjih treh mesecih se je cena stanovanja dvignila za 1,69 odstotka. To pomeni, da je kvadratni meter stanovanja v Ljubljani trenutno malo manj kot 3.400 evrov. Hiša v Ljubljani pa ima v zadnjih treh mesecih povprečno ceno 2.905 evrov na kvadratni meter. V zadnjem letu so se tako cene hiš povečale za 22,4 odstotka. Podobno je cena zgrajene montažne hiše od lanskega leta dražja za 25 do 30 odstotkov.

To pa je neposredno povezano s podražitvijo gradbenih materialov, kot so les, železo in zidaki. "Tudi izolacijski materiali so se podražili za vsaj okoli 150 odstotkov. Enako velja za cene izdelave fasad, ki so se v tem času, v letu dni, podražile za 100 odstotkov," pravi Matej Jurak iz podjetja Noah. Vse to nanese na veliko dražjo gradnjo nove hiše. Tudi banke zato višajo obrestne mere, nekatere pa tudi zahtevajo celo do 40 odstotkov lastnega vložka. "Strank oziroma ljudi, ki imajo dejansko v kompletu lastna sredstva, je malo. Lahko jih preštejemo na prste ene roke," dodaja.

icon-expand Podražitve nepremičnin so odvisne od podražitev materialov za gradnjo. FOTO: Thinkstock