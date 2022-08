Koliko dopusta pripada Slovencem in koliko zaposlenim v drugih državah?

Minimalno trajanje letnega dopusta je zakonsko določeno z zakonom o delovnih razmerjih, in sicer na štiri tedne v letu. Število dni letnega dopusta nam sicer pripada glede na število delovnih dni v tednu. To pomeni, da če delamo pet dni v tednu, nam pripada najmanj 20 dni, če delamo šest dni v tednu, pa najmanj 24 dni.

Število dodatnih dni dopusta se veča, kar pa je odvisno od delovnega mesta, ki ga opravljamo in od kolektivne pogodbe. Zdravstveni delavci imajo na primer pravico do dodatnih dni dopusta na podlagi težjih delovnih pogojev. Pravica do dodatnih dni pa delavcu pripada tudi v naslednjih primerih:

- če je star več kot 55 let, je invalid, ali trpi za najmanj 60-odstotno telesno okvaro,

- če je mlajši od 18 let,

- če neguje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo,

- če skrbi za otroke, mlajše od 15 let.

Čeprav večina izkoristi ves dopust, ga nekaterim ne uspe porabiti. Do kdaj po zakonu lahko porabimo neizkoriščen lanski dopust? Zakon o delovnih razmerjih pravi, da je možen prenos neizrabljenega letnega dopusta v tekočem letu tudi v naslednje koledarsko leto, in sicer do 30. junija (oziroma do 31. decembra zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka). Vendar je treba poudariti, da v tekočem letu obstaja obveznost delavca, da izrabi letni dopust v dolžini najmanj dveh tednov, tega letnega dopusta ni moč prenesti v naslednje koledarsko leto.