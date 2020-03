Koliko glasov lahko pričakuje Igor Zorčič?

ŠALA DNEVA Arhiv

Pride gospod minister v mesarijo in naroči krvavice.

Mesar postavi prašičje stegno v stroj in ven pridejo klobase. Minister se pošali na mesarjev račun in reče: "Škoda, da vi nimate takšnega stroja, da daš v stroj klobaso, ven pa pride pujs." Mesar ga strogo pogleda in mu odvrne zbadljivo: "Takšen stroj je pa očitno imel vaš oče!"