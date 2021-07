Koliko morskih psov je v Jadranskem morju?

Turisti tudi letos v hrvaškem morju opažajo morske pse, ki zaplavajo čisto blizu obale. A čeprav se je zadnji napad zgodil pred 13 leti pri otoku Vis, ko je 43-letnemu Slovencu morski pes raztrgal spodnji del goleni, pred tem pa so na Hrvaškem v 100 letih zabeležili le 5 napadov, se ne glede na velikost in vrsto kot plavalci verjetno najbolj bojimo prav morskih psov. Bi si upali zaplavati ob veliki plavuti? Kako varno je Jadransko morje, koliko morskih psov v njem živi in katerih vrst se nam ni treba bati?

