Koliko orožja imamo Slovenci in koliko dovoljenj zanj?

Z dolgocevnim orožjem je 56-letnik večkrat ustrelil in tudi meril v policiste, zadel je mimoidoče vozilo, lastnik avtomobila pa danes pravi, da sledi krogel najprej sploh ni opazil. Z avtomobilom ni mogel priti zraven, dodal je: "Najprej nisem niti dojel, kaj se dogaja, ko je streljal na moj avto in je zaropotalo, kot če bi v pločevino udaril." K sreči so krogle priletele v zadnji del prtljažnika, veliko huje bi verjetno bilo, če ne bi bil v avtomobilu, pravi lastnik vozila. "Če bi streljal na gor, bi naju lahko zadel. Strel v roko ali v glavo, bi se pa verjetno poznalo."

V času intervencije je Policija zaradi varnosti zaprla širše območje. Domačini so poročali, da je bila Policija vsepovsod 10 ur, ven pa niso smeli. Intervencijo smo najprej želeli izpeljati na miren način in s pogajanji, je sinoči povedal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič, ki je dodal, da ta niso bila uspešna. "Pripadniki specialne enote so nato izvedli prijetje. Moški se je ob prijetju močno upiral, zato so bila uporabljena prisilna sredstva," je obrazložil. Omenil je, da bo zoper osumljenca podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja, povzročitve splošne nevarnosti in zaradi preprečitve uradnega dejanja.