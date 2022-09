Koliko podpisov je zbrala Pirc Musarjeva in koliko Logar?

Še teden dni nas loči do konca možnosti vlaganja kandidatur za predsedniške volitve in za zdaj kaže, da bomo državljani in državljanke na voljo imeli najmanj pet kandidatov. V sredo sta to z oddajo podpisov podpore potrdila tudi Anže Logar in Nataša Pirc Musar, ki trenutno kotirata na najvišja mesta. Oba sta kandidaturo vložila kot neodvisna kandidata. Logar pravi, da se bo, če bo izvoljen, osredotočil predvsem na razvoj gospodarstva, mlade, zunanjo politiko in zeleno preobrazbo, Pirc Musarjeva pa, da bo nadaljevala to, na kar je najbolj opozarjala prav v času Janševe vlade, del katere je bil tudi Logar. Obenem tudi zanika nedavne očitke kirurga Erika Breclja o grozilnih pismih, saj da je to bilo poslanstvo njenega odvetniškega poklica. In koliko podpisov je zbral eden, koliko drugi?