Črni petek je dan, ki ga veliko ljudi preživi v trgovinah, kamor jih trgovci vabijo s številnimi popusti. Če je to v tujini, predvsem v Ameriki, pravi praznik, pa pri nas ni še čisto tako – je pa blizu. Aleksander Pozvek se je odpravil v enega od ljubljanskih nakupovalnih središč in preverjal, kaj Slovenci kupujejo in koliko so na ta dan pripravljeni odpreti svoje denarnice.