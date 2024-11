'Če se ne bo nič spremenilo, bo šolstvo dokončno potonilo'

Prvi sestanek med šolniki in novim ministrom za vzgojo in izobraževanje Vinkom Logajem je pod streho. Minister ga označuje za konstruktivnega, a izkupiček ni nič kaj konkreten. Opravili bodo analizo, ki bo enkrat za vselej razkrila, koliko učiteljev in vzgojiteljev nam v Sloveniji primanjkuje, saj imata ministrstvo in sindikat različne podatke. Da se mladi ne odločajo za učiteljski poklic ni nič nenavadnega, pravijo tisti, ki v šolstvu še vedno vztrajajo, čeprav so razmere, kot pravijo, postale nevzdržne.