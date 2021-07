Koliko za denarne nagrade športnikom nameni Slovenija?

Vsaka država svojim športnikom za njihove uspehe nameni tudi denarno nagrado. Naši športniki so nas na letošnjih olimpijskih igrah do sedaj razveselili že s štirimi medaljami. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so potrdili, da je denarni sklad za dobitnike odličij v Tokiu precej višji, kot je bil na olimpijskih igrah v Riu. Prejemnik zlate medalje si bo bančni račun obogatil za 31.120 evrov, enak znesek prejme tudi trener. Srebro je vredno 23.340 evrov, bron pa 15.560.

Prvi je Slovenijo na noge dvignil kolesar Tadej Pogačar z bronastim odličjem, nato kanuist na divjih vodah Benjamin Savšek z zlato medaljo, za njim judoistka Tina Trstenjak s srebrno in nazadnje še en slovenski kolesarski šampion Primož Roglič z zlato. Seveda je tisto, kar največ šteje in je neprimerljivo s čim drugim za naše olimpijce, medalja sama, so si pa z uspehom v Tokiu prislužili tudi denarno nagrado. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so potrdili, da je denarni sklad za dobitnike odličij v Tokiu precej višji, kot je bil na olimpijskih igrah v Riu. Poglejmo najprej zneske pri individualnih športih – prejemnik zlate medalje si bo bančni račun obogatil za 31.120 evrov, enak znesek prejme tudi trener. Srebro je vredno 23.340 evrov, bron pa 15.560 evrov. icon-expand Tadej Pogačar pozira z bronom FOTO: STA Kako pa je pri kolektivnih športih? Za zlato je predvidenih 151.710 evrov, dobrih 100.000 evrov bi si športniki razdelili za srebro in 62.240 evrov za bron. In kateri slovenski športniki še resno računajo na kolajno? Prva plezalka sveta Janja Garnbret bo glavna favoritinja na premiernem nastopu športnih plezalcev na olimpijskih igrah. Pa Kristjan Čeh, ki je bil na nedavnem evropskem prvenstvu do 23 let brez konkurence. Srebrni olimpijec iz Ria Peter Kauzer, slovenska košarkarska reprezentanca, ki si je na krilih Luke Dončiča že zagotovila nastop v četrtfinalu ter najboljši slovenski jadralki v zgodovini Tina Mrak in Veronika Macarol. Seveda nas lahko ob kopici vrhunskih slovenskih športnikov z medaljo v Tokiu praktično preseneti kdorkoli. Največji izkupiček olimpijskih medalj smo do sedaj prinesli iz Pekinga 2008. Kar pet, eno zlato, dve srebrni in dva brona. Po štiri iz Aten 2004, Londona 2012, ter Ria leta 2016. icon-expand