Koliko zapravijo slavni in bogati, ki se poleti šopirijo na luksuznih jahtah po Jadranu?

Jadranska obala je šesta najbolj priljubljena destinacija med milijonarji, ki počitnice preživljajo na razkošnih jahtah, je izračunal ameriški portal Bloomberg. Hrvaška je med drugim pometla z Monakom in Združenimi arabskimi emirati. Po našem morju še nikoli ni plulo toliko jaht kot letos, so ponosni Hrvati.

Pred otokom Lokrum je sidro odvrgla 104 metre dolga lepotica. Za Dubrovničane povsem običajen prizor. Nedavno pa so južni sosedi na svojih valovih gostili katarskega emirja in njegovo jahto, težko 270 milijonov evrov. Jadranska obala vsako leto osreči več bogatašev. Toda najbolj zahtevni gosti so po oceni Bloomberga še bolj zadovoljni v Italiji, Franciji, Španiji, Grčiji in ZDA. "Ne odtehta niti to, da imamo celo poletje lepo vreme. In še narava je na 90 odstotkov otokov nedotaknjena, zato se lahko ljudje zares sprostijo," je povedal pomorski agent Josip Milić.

FOTO: POP TV

Najbolj priljubljeni mesti ostajata Dubrovnik in Split. Lastniki zasebnih jaht plačajo vinjeto, stroški so visoki. "Recimo povprečna jahta, dolga 50 metrov z močnejšim motorjem, plača 10.000 kun (približno 1.354 evrov) in še dodatke za tenderje, vodne skuterje, ki jih prevaža, vse to se plača. Kar se pa tiče ostalih stroškov, so precejšnji, gosti koristijo prevoze, najemajo vodiče, ekskluzivne izlete. Ne zanimajo jih male ture, ampak ekskluzivne,"je razložil Milić.

FOTO: POP TV

Na najbolj zaželenih lokacijah jim zaračunajo tudi sidranje, ki se nato nateče v blagajno luške uprave."Na višku sezone, v juliju, avgustu in septembru, se za jahto dolžine 50 metrov plača okoli 5.000 kun (približno 677 evrov) za sidranje pred Dubrovnikom. Skupni prihodki se gibljejo med 400.000 in 500.000 kunami (približno 54.179 in 67.736 evrov) letno,"pa je pojasnil Željko Dadić iz Luške uprave Dubrovnik.

FOTO: POP TV

Eden najbolj zvestih gostov v Jadranskem morju je ruski milijarder Roman Abramovič, ki se lahko pobaha s 162,5 metrov dolgo krasotico Eclipse. Po besedah poznavalcev je ta nepregledna, ob tem pa je težko reči, da gre za jahto. Goste razvaja kar 70-članska posadka. Jahtin trup je neprebojen, premore pa tudi torpedo in celo podmornico.

FOTO: POP TV