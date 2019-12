Kolikokrat se poslužujete prigrizkov in pijač z avtomatov?

Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je ponudba v teh prodajnih avtomatih slaba. Primanjkuje svežega sadja, oreščkov in nasploh zdravih prigrizkov, preveč je sladkorja. Res da v osnovnih in srednjih šolah ti avtomati niso dovoljeni, so pa na voljo tako na fakultetah kot v bolnišnicah in socialno varstvenih ustanovah. In želeli bi si, da se tudi tam pojavijo bolj zdravi prigrizki.

VEČ VIDEOVSEBIN 02:26 Iz 24UR: Kaj je v avtomatih? 02:49 Iz SVETA: Nezdravi prigrizki v avtomatih