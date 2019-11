Kolinda Bandiću zapela za rojstni dan in mu podarila torto

Rojstnodnevna pesem Kolinde Grabar-Kitarović in prisrčne osebne čestitke v petek zvečer so bile očitno zahvala Milanu Bandiću, ker ji je izrazil javno podporo v tekmi za nov petletni mandat na Pantovčaku. Bandić je rojstni dan slavil z večerjo, ki so jo organizirali člani zagrebškega društva iz hercegovske občine Čitluk. Tudi Bandić je po poreklu iz Hercegovine.

Hrvaška predsednica je v navdahnjenem nagovoru o povezanosti Hrvaške in Hercegovine povzela tudi dele pesmi spornega pevca Marka Perkovića Thompsona. Med drugim je podarila Bandiću torto, ki je bila okrašena z državnimi obeležji, kar je potem sprožilo tudi vprašanje, kdo je plačal torto.

Iz urada hrvaške predsednice niso želeli odgovoriti na to vprašanje, a so v nedeljo zvečer sporočili, da mediji "nadaljujejo prakso napadanja in posmehovanja". Med drugim so zapisali, da predsednica države lahko prenaša vse osebne napade, a je prosila, da ob tem ne napadajo "njenega naroda niti Hrvaške".