Grabar-Kitarović: BiH je prevzel militantni islam

In prav njene naslednje besede glede BiH so vzbudile ogorčenje. Dejala je namreč, da je Bosna in Hercegovina nestabilna država, ki jo je prevzel militantni islam in ljudje, povezani z Iranom in terorističnimi organizacijami.

Po poročanju Jerusalem Post je hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović v pogovoru z izraelskim predsednikom, ko je beseda nanesla na migrantsko krizo, s katero se sooča tudi Hrvaška, dejala, Hrvaška razlikuje med migranti in begunci ter da so pripravljeni azil zagotoviti beguncem, migranti, ki iščejo boljše življenje, pa da morajo spoštovati mednarodna pravila. Ter da vsi trdijo, da so sirski begunci, večinoma pa gre po njenih besedah za afriške in pakistanske migrante, ki se poskušajo na Hrvaško prebiti preko Bosne in Hercegovine.

Razgrete strasti je zatem v javnosti hitela miriti nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor in na Twitterjuzapisala, da se opravičuje vsem narodom v prijateljski državi Bosni in Hercegovini.

Agresivne in ksenofobne izjave?

Izjave je obsodil tudi član predsedstva BiH Šefik Džaferović in dejal, da so trditve Grabar-Kitarovićeve"laži, ki jih je ustvarila agresivna in ksenofobna politika, ki jo ima uradni Zagreb do Bosne in Hercegovine in do bošnjakov, in ki ima vse elemente fašizma".

In dodal: "Izjave predsednice Republike Hrvaške predstavljajo enako propagando, ki so jo uporabljali obsojeni vojni zločinci in voditelji t.i. Herceg-Bosne, ko so poskušali upravičiti pošastne zločine, ki so jih zagrešili proti Bošnjakom."