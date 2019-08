Kolinda Grabar-Kitarović po umiku Titovega kipa: 'Joj, Mate, a smo morali to narediti?'

Vseh 200 elektronskih in 1000 SMS sporočil naj bi nastalo v štirih letih, v času sodelovanja z Matejem Radeljićem, ki je bil svetovalec vse do konca leta 2018, ko je moral zapustiti predsedniško palačo v Zagrebu. Radeljevič je bil glavni strateg politične podobe Kolinde Grabar-Kitarević,in to vse do njene odločitve, da bo zgladila odnose s premierom Andrejem Plenkovićem, kar pa je zahtevalo Radeljevićevo odstavitev, saj sam ni želel odstopiti.

Letos Hrvaška na volitvah izbira novega predsednika ali predsednico, zato se je politična tekma za Pantovčak razplamtela, tudi politične struje znotraj strank se še niso zedinile, koga in kako podpreti. Glavni kandidati, ki imajo največ možnosti za drugi krog, so Zoran Milanović, Kolinda Grabar-Kitarović in pevec Miroslav Škoro. Po nekaterih ocenah bo bitka najbolj tesna med zdajšnjo predsednico in Škorom, zato ne preseneča, da je glavno obračunavanje ravno med njima. Nacional tako danes piše, da bi naj Škoro imel v lasti vsa možna sporočila, s pomočjo katerih bi lahko izsiljeval Grabar Kitarovićevo, ali pa ji postopoma uničeval podobo.