Kolinda za pregled dobila popust, ki za 'navadne' državljane ne velja

Zdaj pa so v javnost prišle tudi podrobnosti o cenah pregleda, ki ga je plačala sama. Za pregled z magnetno resonanco, ki stane 7700 kun (1039 evrov), je odštela 6160 kun (832 evrov). Na računu, ki so ga pridobili na hrvaškem portalu dnevnik.hr in Novi TV, je razvidno, da je za storitev prejela 20 odstotkov popusta. Poleg tega so Kolindi opravili tudi magnetno resonanco dojk, vendar ji tega očitno niso posebej zaračunali, kar je razvidno iz računa.

Novinarji so želeli preveriti, ali je takšen popust nekaj običajnega in ga ponudijo vsem strankam. Poklicali so na polikliniko in se skušali naročiti na isti pregled, vendar so presenečeni ugotovili, da za "navadne" državljane ti popusti ne veljajo. Ponudili so jim namreč pregled celotnega telesa z magnetno resonanco po redni ceni 7700 kun (1039 evrov) in jim sami ponudili še dodatni MR pregled dojk za dodatnih 2000 kun (270 evrov). Ko so novinarji vprašali, če lahko dobijo popust, je sestra omenjene klinike omenila dve možnosti: plačilo na obroke ali pa skromen 5-odstotni popust na plačilo v gotovini.

Kolinda je torej "privarčevala" najmanj 1540 kun (207 evrov) oziroma več, če prištejemo še strošek pregleda dojk, ki ji ga niso zaračunali. Če je šlo za posebno "darilo" predsednici, pa je bila s tem kršena tudi zakonodaja. Kolinda kot funkcionarka namreč sme prejeti le darila v vrednosti do 500 kun (približno 67 evrov), v tem primeru pa je ta znesek prekoračila za najmanj trikrat.

S primerom se zdaj ukvarja tudi odbor za konflikt interesov. "Odbor bo o omenjenem primeru zbral potrebne podatke in dokumentacijo, ki je pomembna za ugotavljanje dejstev in sprejem odločitve o začetku ali ustavitvi postopka proti omenjeni uradnici," so sporočili.