Radi se pohvalimo, da smo kolesarski narod, še posebej ob dosežkih in zmagah športnikov, kot smo jim bili priča. A marsikdo ne ve, da je prav slovenski izumitelj tisti, ki je s svojimi iznajdbami in patenti oblikoval kolo, ki ga vsi poznamo in vozimo danes. Kako so bila kolesa videti pred tem in kaj vse je genij Janez Puh še ustvaril?

icon-expand