Pred zimo bomo spet deležni kopice nasvetov, kako si izboljšati imunski sistem in se ubraniti pred virusi. A pazljivost je več kot na mestu. Koloidno srebro, mačji krempelj, godži jagode, in še tisoč in eno prehransko dopolnilo in vitamini v različnih kombinacijah, nas lahko predvsem veliko stanejo, ni pa nujno, da učinkujejo. Predvsem pa je lahko kaj za naše zdravje tudi nevarno.

Kaj deluje in kaj ne ter kaj nam lahko celo škodi? Več v oddaji Svet ob 18h.