Koloidno srebro ne pomaga v boju proti covidu-19, za zdravje je celo škodljivo

Zaradi koronavirusa ljudje še bolj kot običajno pogledujejo za najrazličnejšimi prehranskimi dopolnili, ki pomagajo krepiti imunski sistem. Toda kaj nam v resnici lahko pomaga in kaj nam lahko celo izjemno škodi? Vse bolj popularno postaja koloidno srebro, ki ga razni prodajalci na spletu oglašujejo tudi kot učinkovito sredstvo v boju proti koronavirusu. Seveda pa pri tem zatajijo, da ga lahko prodajajo le kot kemikalijo, kar koloidno srebro tudi je, in ne kot živilo, saj je to prepovedano.