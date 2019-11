34 let po uničujočem izbruhu vulkana znova našla svojo sestro

Njuna zgodba je zgodba številnih kolumbijskih otrok, ki so jih po izbruhu vulkana dali v posvojitev, mnoge so posvojili v tujino, na Nizozemsko in v Francijo. Lokalni kolumbijski mediji poročajo, da so otroke, če v šestih mesecih po naravni katastrofi niso našli njihovih sorodnikov oziroma po otroke ni prišle nihče, smatrali za zapuščene, kljub temu, da je bilo povsem mogoče, da so njihovi starši še vedno v bolnišnici in jih niso mogli iskati.

Dandanes pa se številni, med njimi tudi Jenifer, vračajo v domovino, in iščejo odgovore. In pot jih običajno sprva vodi do Francisca Gonzaleza, ki je v naravni katasfrofi izgubil očeta in brata, nato pa si za cilj zastavil združiti družine, ki so bile v nesreči ločene. Njegova fundacija Armando Armero, je do sedaj zbrala podatke, tudi DNK, 478 staršev, ki iščejo svoje otroke in za katere verjamejo, da so preživeli, ter podatke o 65 otrocih, ki so bili posvojeni. "Vemo, da so mnogi otroci preživeli. Dali so jih v posvojitev, tako legalno kot nelegalno, pri tem ni bilo nobenega učinkovitega državnega nadzora," je dejal za AP.