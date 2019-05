Kurentova, ki je razburila invalide s svojimi izjavami, se ne namerava opravičiti

Na sporen zapis je opozoril tudi slovenski paraolimpijec Darko Đurić , ki se je rodil brez nog in brez leve roke: ''Mislim, da je precej nedopustno, da taka stvar sploh pride v revijo, šlo je za precej nestrpen zapis. V bistvu veliko stereotipov, ki so bili zapisani brez kakršne koli objektivne podlage.''

Gospod Mrak sicer osebno ni bil prizadet nad objavo kolumne, povedal pa je, da je bila prizadeta velika večina članov društva distrofikov: ''Dejstvo je, da je to, kar ste napisali, nekaj zelo izprijenega, neetičnega in nemoralnega, saj smo invalidi kot družbena skupina depriviligirani, zaradi različnih osebnih okoliščin in nismo priviligirani, kot vi pišete v svoji kolumni.''

Kurentova, ki se opisuje kot razgledana oseba, ki spremlja aktualne dogodke pri nas in po svetu, je na vprašanje, če bi imela možnost karkoli spremeniti ob ponovni objavi zapisa je gospa Kurent povedala ''Žal mi je izključno iz enega samega razloga, žal mi je, ker je ta kolumna sprožila toliko hudobije, sovraštva, poniževanja, žaljivk, nekaj tudi žal od samih invalidov, saj je to prizadelo moje otroke, mene ne.''

Ostre besede se zdijo preostre tudi Borutu Pogačniku , ki vodi Združenje invalidov Forum Slovenije: ''Znašanje nad šibkejšimi od sebe, ni niti moralno niti etično. Strpnost je ena tistih odlik civilizirane družbe in če te strpnosti ni, si lahko mislimo, kam to vodi družbo v celoti.''

Veliko odgovornost za objavo kolumne je Mrak pripisal tudi vodstvu in odgovornim urednikom revije Lady. Poudaril je pomen solidarnosti do šibkejših članov družbe in kot veliko, tudi osebno, zmago izpostavil: ''Vesel sem, da sem jaz osebno, tako kot velika večina ostalih slovenskih invalidov, ki so bili na socialnih omrežjih zgroženi nad tem dopisom, dosegli to, da se je pogodba o poslovnem sodelovanju z revijo Lady z vami prekinila, kar je obljubila odgovorna urednica. Zahtevamo pa tudi javno opravičilo v naslednji tiskani izdaji revije Lady.''

Kurentova je velik del Mrakovega opozarjanja pospremila s smehom.

V svoj zagovor je povedala:''Vsekakor se ne bom opravičila, ker se nimam za kaj. Pojasnila sem, da sem govorila z vidika osebe, ki je depriviligirana, kar se tiče parkirišč. Jaz popolnoma razumem, da ste depriviligirani, čeprav, če govorimo o parkiriščih, ravno ne, vi imate tega dovolj.''Ta izjava je bila za gospoda Mraka velik šok.